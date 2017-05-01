Основателя иранского телеканала застрелили в Стамбуле - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Основатель и руководитель иранского телеканал Gem TV Саид Каримиан был убит в Турции, передает УНН со ссылкой на ВВС .
С.Каримиана застрелили в Стамбуле вместе с его кувейтским партнером. Сообщается, что убийство произошло вечером 29 апреля в районе Маслак.
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Отмечают, что нападавшие открыли огонь по автомобилю, в котором находился глава телеканала и его партнер. После этого машина злоумышленников было найдено сожженной.
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От полученных ран потерпевший С.Каримиан скончался на месте, а второй человек умер в больнице.
Сообщается, что телеканал Gem TV транслирует для иранской аудитории западные программы, он подвергался критике со стороны властей Ирана.