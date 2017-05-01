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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основателя иранского телеканала застрелили в Стамбуле - СМИ

Киев • УНН

 • 15630 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Основатель и руководитель иранского телеканал Gem TV Саид Каримиан был убит в Турции, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Основателя иранского телеканала застрелили в Стамбуле - СМИ

С.Каримиана застрелили в Стамбуле вместе с его кувейтским партнером. Сообщается, что убийство произошло вечером 29 апреля в районе Маслак.

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Отмечают, что нападавшие открыли огонь по автомобилю, в котором находился глава телеканала и его партнер. После этого машина злоумышленников было найдено сожженной.

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От полученных ран потерпевший С.Каримиан скончался на месте, а второй человек умер в больнице.

Сообщается, что телеканал Gem TV транслирует для иранской аудитории западные программы, он подвергался критике со стороны властей Ирана.

Украинские Национальные Новости

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