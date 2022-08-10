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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41065 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана оголосили ворогом росії за підтримку України

Засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана оголосили ворогом росії за підтримку України

Київ • УНН

 • 237802 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Партія «Справедливая Россия» створила «групу з розслідування антиросійської діяльності» (ГРАД) та включила в список діячів, які ведуть антиросійську діяльність та виступили проти війни в Україні. Серед них зокрема опинився й засновник «Альфа-Банку» Михайло Фрідман, передає УНН.

Деталі

На початку серпня відбулося перше засідання ГРАДу під час якого створили список із 140 представників культури, бізнесменів та громадських діячів, яких, фактично, оголосили ворогами росії за підтримку України. Серед них опинився Іван Ургант, Олександр Роднянський, Михайло Фрідман, Петро Авен та інші.

Всім їм запропонували «покаятися» та більше не підтримувати Україну.

Нагадаємо

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Михайло Фрідман відкрито виступив проти війни.

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