Засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана оголосили ворогом росії за підтримку України

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На початку серпня відбулося перше засідання ГРАДу під час якого створили список із 140 представників культури, бізнесменів та громадських діячів, яких, фактично, оголосили ворогами росії за підтримку України. Серед них опинився Іван Ургант, Олександр Роднянський, Михайло Фрідман, Петро Авен та інші.

Всім їм запропонували «покаятися» та більше не підтримувати Україну.

Нагадаємо

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Михайло Фрідман відкрито виступив проти війни.