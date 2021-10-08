Засідання ВР закрили. Стефанчук поки залишився без першого заступника

Цитата

“Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим”, — проголосив Стефанчук.

Деталі

Фракція “Слуга народу” внесла пропозицію щодо кандидатури Корнієнка на посаду першого заступника голови Верховної Ради України. Крім того, від фракції “Європейська солідарність” пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.

Додамо

Раніше сьогодні ВР обрала Руслана Стефанчука новим головою Верховної Ради.

Контекст

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.