Засідання "Великої фракції": завтра "слуги" заслухають доповіді по Донбасу і обговорять кадрові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Завтра в Трускавці під час Великої фракції партії "Слуга народу" депутати заслухають доповіді по Донбасу і обговорять кадрові питання. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам, передає кореспондент УНН.
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"Про Донбас, шлях до миру, який зараз статус, прогрес, куди ми йдемо. Будуть доповідати (міністр закордонних справ Дмитро - ред.) Кулеба, (міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій - ред.) Резніков і (керівник Офісу президента України Андрій - ред.) Єрмак. Потім буде обговорення кадрових питань і, за необхідності, якщо ми вже якісь рішення приймемо прямо там, тоді ми проведемо засідання фракції, враховуючи, що всі і так присутні", - розповів Арахамія.
Доповнення
Також завтра в Трускавці під час Великої фракції партії "Слуга народу" депутати проведуть нараду з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, главою МВС Денисом Монастирським і головою НАЗКА Олександром Новіковим.
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