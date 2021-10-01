Засідання "Великої фракції": завтра "слуги" заслухають доповіді по Донбасу і обговорять кадрові питання

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"Про Донбас, шлях до миру, який зараз статус, прогрес, куди ми йдемо. Будуть доповідати (міністр закордонних справ Дмитро - ред.) Кулеба, (міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій - ред.) Резніков і (керівник Офісу президента України Андрій - ред.) Єрмак. Потім буде обговорення кадрових питань і, за необхідності, якщо ми вже якісь рішення приймемо прямо там, тоді ми проведемо засідання фракції, враховуючи, що всі і так присутні", - розповів Арахамія.

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Також завтра в Трускавці під час Великої фракції партії "Слуга народу" депутати проведуть нараду з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, главою МВС Денисом Монастирським і головою НАЗКА Олександром Новіковим.

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