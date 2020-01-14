Засідання у справі Вишинського вкотре перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Подільський районний суд міста Києва вкотре переніс судове засідання у справі щодо керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського на 31 березня. Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 31 березня 2020 року”, -йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що засідання перенесли через те, що керівник “РИА Новости-Украина” в черговий раз не з’явився на судове засідання.
"За словами сторони захисту, його відсутність пов’язана з перебуванням на лікуванні“,- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, раніше адвокат заявляв, що Вишинський приїде до Києва на судове засідання 6 листопада.
Як повідомляв УНН, Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.
Нагадаємо, звільнення керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського з-під варти відбулося в рамках підготовки до обміну “35 на 35”.