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Засідання синоду: священникам заборонили висуватись на виборах до ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Священослужителям заборонено брати безпосередню участь у виборах до Верховної Ради України. Таке рішення сьоггоодні прийняв Синод. Про це після завершення засідання священного Синоду сказав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає кореспондент УНН.

“Також щодо рішення Синоду, який заборонив архіереям і клірикам брати участь у виборах, які суперечать сану — особливо це стосується виборів у ВР України. Священослужителі не мають права брати безпосередню участь, бути кандидатами — але тільки на місцевому рівні з благословення того чи іншого архіерея, священнослужитель має право взяти участь у виборах до міської, селищної чи територіальної громади, може обіймати з благословення архієрея тільки ту посаду, яка не є посадою постійною”, — сказав Епіфаній.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Синоду ПЦУ. 

Як повідомляв УНН, Президент України Володмир Зеленський розпустив своїм Указом Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня. 

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