Засідання синоду: священникам заборонили висуватись на виборах до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Священослужителям заборонено брати безпосередню участь у виборах до Верховної Ради України. Таке рішення сьоггоодні прийняв Синод. Про це після завершення засідання священного Синоду сказав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає кореспондент УНН.
“Також щодо рішення Синоду, який заборонив архіереям і клірикам брати участь у виборах, які суперечать сану — особливо це стосується виборів у ВР України. Священослужителі не мають права брати безпосередню участь, бути кандидатами — але тільки на місцевому рівні з благословення того чи іншого архіерея, священнослужитель має право взяти участь у виборах до міської, селищної чи територіальної громади, може обіймати з благословення архієрея тільки ту посаду, яка не є посадою постійною”, — сказав Епіфаній.
Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Синоду ПЦУ.
Як повідомляв УНН, Президент України Володмир Зеленський розпустив своїм Указом Верховну Раду та призначив вибори на 21 липня.