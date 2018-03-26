Засідання Комісії Україна-НАТО має відбутись цього тижня - віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів має відбутись у середу, 28 березня. Про це під час прес-конференції сказала віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Я планую, що буквально у середу у нас відбудеться Комісія Україна-НАТО на рівні послів країн-членів НАТО в Брюсселі, де ми зможемо максимально представити основні положення Національної програми на 2018 рік", - зазначила віце-прем'єр.
Як повідомляв УНН, у лютому у НАТО заявили, що зустріч Комісії Україна-НАТО в Альянсі поки не планують.
Як повідомляли тоді деякі ЗМІ, Угорщина виконала свою обіцянку і застосувала право вето, щоб заблокувати зустріч Комісії Україна-НАТО. У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.