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Засідання Комісії Україна-НАТО має відбутись цього тижня - віце-прем'єр

Засідання Комісії Україна-НАТО має відбутись цього тижня - віце-прем'єр

Київ • УНН

 • 13690 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів має відбутись у середу, 28 березня. Про це під час прес-конференції сказала віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Я планую, що буквально у середу у нас відбудеться Комісія Україна-НАТО на рівні послів країн-членів НАТО в Брюсселі, де ми зможемо максимально представити основні положення Національної програми на 2018 рік", - зазначила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНН, у лютому у НАТО заявили, що зустріч Комісії Україна-НАТО в Альянсі поки не планують.

Як повідомляли тоді деякі ЗМІ, Угорщина виконала свою обіцянку і застосувала право вето, щоб заблокувати зустріч Комісії Україна-НАТО. У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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