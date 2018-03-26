Заседание Комиссии Украина-НАТО должно состояться на этой неделе - вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов должно состояться в среду, 28 марта. Об этом во время пресс-конференции сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"Я планирую, что буквально в среду у нас состоится Комиссия Украина-НАТО на уровне послов стран-членов НАТО в Брюсселе, где мы сможем максимально представить основные положения Национальной программы на 2018 год", - отметила вице-премьер.
Как сообщал УНН, в феврале в НАТО заявили, что встречу Комиссии Украина-НАТО в Альянсе пока не планируют.
Как сообщали тогда некоторые СМИ, Венгрия выполнила свое обещание и применила право вето, чтобы заблокировать встречу Комиссии Украина-НАТО. В январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.