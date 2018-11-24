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Зарубіжні експерти допоможуть вибрати оптимальний варіант будівництва аеропорту в Дніпрі - Філатов і Ярославський

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов обговорив з Олександром Ярославським, потенційним інвестором будівництва нового аеропорту в місті, стартові умови реалізації цього проекту, передає УНН.

Як відомо, в Державному бюджеті-2019 передбачено 200 млн грн на проектування аеропорту в Дніпровській області. Раніше Олександр Ярославський неодноразово підтверджував свою готовність взяти участь в проекті створення нових "повітряних воріт Дніпра", оцінюючи інвестиції в 60-70 млн доларів, а терміни виконання робіт в 2-3 роки за умови використання вже існуючої міської інфраструктури авіасполучення.

За інформацією прес-служби DCH Олександра Ярославського, підсумком обговорення стало рішення провести фахову експертизу можливих варіантів реалізації проекту з залученням зарубіжних фахівців. Для цього керівництво Міжнародного аеропорту "Харків", який був побудований і управляється DCH, планує залучити Airport Consulting Vienna (Австрія). Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків" повідомив, що: "Експертиза, яку DCH замовляє у Airport Consulting Vienna, стосується оцінки перспектив будівництва і розвитку нового аеропорту в Дніпровській області. Вона буде коштувати близько 3 млн грн. Оскільки фінансові можливості мерії Дніпра обмежені, а проект складний і сценарії його реалізації вимагають глибокого аналізу, DCH бере ці витрати на себе. У нас була успішна практика співпраці з цією консалтинговою компанією, яка має колосальний досвід світового масштабу і при цьому глибоко розуміє українську специфіку". Компанія відома своїми масштабними консультаційними проектами в різних країнах світу, а в Україні брали участь в проектуванні і розробці стратегії розвитку різних аеропортів, включаючи харківський.

Раніше на брифінгу Борис Філатов сказав: "Глава держави вніс до проекту бюджету, який сьогодні ухвалюється ВР своїм політичним рішенням рядок, який дозволить вже в наступному році починати будувати новий аеропорт. Є двоякі тлумачення. Я не буду детально зупинятися, хто і навіщо це зробив , як то кажуть поперед батька в пекло, і оголосив те, що в принципі повинен був оголошувати керівник держави, а не просто відповідальні товариші. Я маю на увазі, де буде місце розташування нового аеропорту. Це ще не вирішене питання, є три варіанти, вони розглядаються профільними фахівцями". І підкреслив, що: "На жаль, у нас в країні зараз всі стали експертами у всьому, в тому числі в будівництві аеропортів. Я вже начитався такого, що читати це все неможливо. Треба віддати в руки професіоналів".

Міжнародний аеропорт "Харків" (МАХ) був побудований групою DCН в рамках підготовки Харкова до проведення Євро-2012 в форматі приватно-державного партнерства. Олександр Ярославський інвестував 107 млн дол. на створення аеровокзального комплексу та благоустрій прилеглої території. У червні 2018 року МАХ обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку 100 тис. чоловік. За 1 півріччя поточного року послугами аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших. Компанія-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входить до групи DCH. Відповідно до заяв Олександра Ярославського, за основу для проектування аеровокзального комплексу Дніпровського аеропорту планується взяти проект Міжнародного аеропорту "Харків".

Компанія Airport Consulting Vienna з моменту свого створення в 1992 році, брала участь в більш ніж в 350 консультаційних проектах і більш ніж в 80 інших профільних проектах по всьому світу. В її портфоліо - участь в розробці Державної програми розвитку українських аеропортів до 2020 року, яка включала 30 українських аеропортів - 9 стратегічних: Бориспіль, Жуляни, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь, Запоріжжя та 21 регіональний аеропорт. А також окремі проекти для аеропортів в Києві - "Бориспіль" і "Жуляни", Одесі, Львові, Харкові та ін.

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