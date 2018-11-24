Зарубежные эксперты помогут выбрать оптимальный вариант строительства аэропорта в Днепре – Филатов и Ярославский

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110312 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147117 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142427 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127777 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169718 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 23751 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 35752 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 52114 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 57518 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 102585 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134153 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169718 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179413 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190342 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 147117 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103242 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107609 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110125 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109557 просмотра
Актуальное
Зарубежные эксперты помогут выбрать оптимальный вариант строительства аэропорта в Днепре – Филатов и Ярославский

Зарубежные эксперты помогут выбрать оптимальный вариант строительства аэропорта в Днепре – Филатов и Ярославский

Киев  •  УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Мэр Днипра Борис Филатов обсудил с Александром Ярославским, потенциальным инвестором строительства нового аэропорта в городе, стартовые условия реализации этого проекта, передает УНН.

Как известно, в Государственном бюджете-2019 предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта в Днепровской области. Ранее Александр Ярославский неоднократно подтверждал свою готовность принять участие в проекте создания новых "воздушных ворот Днипра", оценивая инвестиции в 60-70 млн долларов, а сроки выполнения работ в 2-3 года при условии использования уже существующей городской инфраструктуры авиасообщения.

По информации пресс-службы DCH Александра Ярославского, итогом обсуждения стало решение провести профессиональную экспертизу возможных вариантов реализации проекта с привлечением зарубежных специалистов. Для этого руководство Международного аэропорта "Харьков", который был построен и управляется DCH, планирует привлечь Airport Consulting Vienna (Австрия). Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" сообщил, что: "Экспертиза, которую DCH заказывает у Airport Consulting Vienna, касается оценки перспектив строительства и развития нового аэропорта в Днепровской области. Она будет стоить порядка 3 млн грн. Поскольку финансовые возможности мэрии Днепра ограничены, а проект сложный и сценарии его реализации требуют глубокого анализа, DCH берет эти расходы на себя. У нас была успешная практика сотрудничества с этой консалтинговой компанией, которая имеет колоссальный опыт мирового масштаба и при этом глубоко понимает украинскую специфику". Компания известна своими масштабными консультационными проектами в разных странах мира, а в Украине участвовали в проектировании и разработки стратегии развития различных аэропортов, включая харьковский.

Ранее на брифинге Борис Филатов сказал: "Глава государства внес в проект бюджета, который сегодня принимается ВР своим политическим решением строку, которая позволит уже в следующем году начинать строить новый аэропорт. Есть двоякие толкования. Я не буду подробно останавливаться, кто и зачем это сделал, как говорится поперед батьки в пекло, и объявил то, что в принципе должен был объявлять руководитель государства, а не просто ответственные товарищи. Я имею в виду, где места расположения будут нового аэропорта. Это еще не решенный вопрос, есть три варианта, они рассматриваются профильными специалистами". И подчеркнул, что: "К сожалению, у нас в стране сейчас все стали экспертами во всем, в том числе в строительстве аэропортов. Я уже начитался такого, что читать это все невозможно. Надо отдать в руки профессионалам".

Международный аэропорт “Харьков" (МАХ) был построен группой DCН в рамках подготовки Харькова к проведению Евро-2012 в формате частно-государственного партнерства. Александр Ярославский инвестировал 107 млн дол. на создание аэровокзального комплекса и благоустройство прилегающей территории. В июне 2018 года МАХ обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока 100 тыс. человек. За 1 полугодие текущего года услугами аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и многие другие. Компания-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входит в группу DCH. Согласно заявлениям Александра Ярославского, за основу для проектирования аэровокзального комплекса Днепровского аэропорта планируется взять проект Международного аэропорта "Харьков".

Компания Airport Consulting Vienna с момента своего создания в 1992 году, участвовала в более чем в 350 консультационных проектах и более чем в 80 других профильных проектах по всему миру. В ее портфолио – участие в разработке Государственной программы развития Украинских аэропортов до 2020 года, которая включала 30 украинских аэропортов – 9 стратегических: Борисполь, Жуляны, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Донецк, Симферополь, Запорожье и 21 региональный аэропорт. А также отдельные проекты для аэропортов в Киеве – "Борисполь" и "Жуляны", Одессе, Львове, Харькове и др.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы