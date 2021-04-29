Зарплати Наглядової Ради та скандальний тендер з вагонами: ТСК по "Укразлізниці" анонсувала трансляцію засідання

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Завтра, 30 квітня, члени Тимчасової слідчої комісії з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" зберуться на засідання. Про це повідомила голова ТСК Юлія Гришина, передає УНН.

Вона зауважила, що це засідання мало відбутися сьогодні, у Чистий четвер, в день коли віряни сповідуються та очищають душу, проте позачергове засідання ВР внесло свої корективи і засідання ТСК перенесли на завтра.

Цитата:

"Будемо підіймати питання гучних і не розслідуваних тендерів "Укрзалізниці", зарплат членів Наглядової Ради та призначення старих-нових кадрів", - анонсувала Гришина.

Деталі

На порядку денному наступні питання:

- Міністр інфраструктури і глава АТ "Укрзалізниці" викликані членами ТСК для обговорення кадрових призначень на керівні посади держкомпанії.

- Головний бухгалтер філії "Центр сервісного обслуговування" АТ "Укрзалізниця" надасть інформацію про грошові виплати членам Наглядової Ради і їх відповідність обсягам виконаної роботи.

- Директор департаменту з комерційної роботи "Укрзалізниці" надасть пояснення щодо виявлених перевіркою ТСК порушень, які мають системний характер і суттєво впливають на втрати учасників ринку вантажних перевезень.

- Директор філії "Центр транспортної логістики" надасть пояснення щодо правомірності та ефективності договорів передачі піввагонів "Укрзалізниці" на три роки за фіксованою ціною в одні руки.

Засідання буде транслюватися онлайн зі сторінки FB голови ТСК Гришиної.

Доповнення

ТСК з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" створена в кінці січня. В рамках слідства перевіряється ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Крім того, встановлюються причини зубожіння "Укрзалізниці" і коло винних осіб. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які ймовірно нехтували своїми обов’язками і закривали очі на корупційні. За словами Гришиной, ознаки такої халатності вже спостерігаються. 

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