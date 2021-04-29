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Зарплаты Наблюдательного Совета и скандальный тендер по вагонами: ВСК по "Укразлизныце" анонсировала трансляцию заседания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра, 30 апреля, члены Временной следственной комиссии по оценке критического состояния "Укрзализныци" соберутся на заседание. Об этом сообщила глава ВСК Юлия Гришина, передает УНН.

Она отметила, что это заседание должно было состояться сегодня, в Чистый четверг, в день, когда верующие исповедуются и очищают душу, однако внеочередное заседание ВР внесло свои коррективы и заседание ВСК перенесли на завтра.

Цитата:

"Будем поднимать вопрос громких и не расследованных тендеров "Укрзализныци", зарплат членов Наблюдательного Совета и назначения старых-новых кадров", - анонсировала Гришина.

Детали

В повестке дня следующие вопросы:

- Министр инфраструктуры и глава АО "Укрзализныци" вызваны членами ВСК для обсуждения кадровых назначений на руководящие должности госкомпании.

- Главный бухгалтер филиала "Центр сервисного обслуживания" АО "Укрзализныця" предоставит информацию о денежных выплатах членам Наблюдательного Совета и их соответствие объемам выполненной работы.

- директор департамента по коммерческой работе "Укрзализныци" предоставит объяснения по выявленным проверкой ВСК нарушениям, которые носят системный характер и существенно влияют на потери участников рынка грузовых перевозок.

- директор филиала "Центр транспортной логистики" предоставит объяснения относительно правомерности и эффективности договоров передачи полувагонов "Укрзализныци" на три года по фиксированной цене в одни руки.

Заседание будет транслироваться онлайн со страницы FB главы ВСК Гришиной.

Дополнение

ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" создана в конце января. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания "Укрзализныци" и круг виновных лиц. Под проверку подпадают также правоохранители, который вероятно пренебрегали своими обязанностями и закрывали глаза на коррупционные. По словам Гришиной, признаки такой халатности уже наблюдаются.

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