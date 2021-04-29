Зарплаты Наблюдательного Совета и скандальный тендер по вагонами: ВСК по "Укразлизныце" анонсировала трансляцию заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра, 30 апреля, члены Временной следственной комиссии по оценке критического состояния "Укрзализныци" соберутся на заседание. Об этом сообщила глава ВСК Юлия Гришина, передает УНН.
Она отметила, что это заседание должно было состояться сегодня, в Чистый четверг, в день, когда верующие исповедуются и очищают душу, однако внеочередное заседание ВР внесло свои коррективы и заседание ВСК перенесли на завтра.
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"Будем поднимать вопрос громких и не расследованных тендеров "Укрзализныци", зарплат членов Наблюдательного Совета и назначения старых-новых кадров", - анонсировала Гришина.
Детали
В повестке дня следующие вопросы:
- Министр инфраструктуры и глава АО "Укрзализныци" вызваны членами ВСК для обсуждения кадровых назначений на руководящие должности госкомпании.
- Главный бухгалтер филиала "Центр сервисного обслуживания" АО "Укрзализныця" предоставит информацию о денежных выплатах членам Наблюдательного Совета и их соответствие объемам выполненной работы.
- директор департамента по коммерческой работе "Укрзализныци" предоставит объяснения по выявленным проверкой ВСК нарушениям, которые носят системный характер и существенно влияют на потери участников рынка грузовых перевозок.
- директор филиала "Центр транспортной логистики" предоставит объяснения относительно правомерности и эффективности договоров передачи полувагонов "Укрзализныци" на три года по фиксированной цене в одни руки.
Заседание будет транслироваться онлайн со страницы FB главы ВСК Гришиной.
Дополнение
ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" создана в конце января. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания "Укрзализныци" и круг виновных лиц. Под проверку подпадают также правоохранители, который вероятно пренебрегали своими обязанностями и закрывали глаза на коррупционные. По словам Гришиной, признаки такой халатности уже наблюдаются.