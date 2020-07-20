Зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати – Разумков

"Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх. Так само і у народних депутатів України... Але він повинен бути співмірним з тими рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство. Я думаю, що ні для кого з народних депутатів, які зараз працюють у Верховній Раді, не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає людини, яка казала б, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться, але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу і оцінювати роботу інших. При тому рівні заробітних плат, які є сьогодні у державі, я думаю, що зарплата народних депутатів... вона відповідає нормальному рівню оплати. Багато питань бере на сьогодні на себе держава, бюджет. У мене таких питань не виникає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів поки що зарано.