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Зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати – Разумков

Зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Наразі рівень заробітних плат народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати при тому рівні заробітних плат, які є на сьогодні в Україні. Про це під час пресконференції заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх. Так само і у народних депутатів України... Але він повинен бути співмірним з тими рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство. Я думаю, що ні для кого з народних депутатів, які зараз працюють у Верховній Раді, не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає людини, яка казала б, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться, але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу і оцінювати роботу інших. При тому рівні заробітних плат, які є сьогодні у державі, я думаю, що зарплата народних депутатів... вона відповідає нормальному рівню оплати. Багато питань бере на сьогодні на себе держава, бюджет. У мене таких питань не виникає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів поки що зарано.

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