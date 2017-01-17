Зарплата депутатів має підвищитись у рамках оптимізації витрат ВР - Г.Логвинський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Заробітна плата народних депутатів має підвищитись за рахунок оптимізації витрат Верховної Ради, зокрема на утримання автопарку. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Георгій Логвинський, передає кореспондент УНН.
“Мова не йде про додаткові витрати державного бюджету мова йде про ефективне використання коштів, які виділяються на Верховну Раду”, — сказав Г.Логвинський.
Він нагадав, що наразі у парламенті є власний автопарк, який відповідно обслуговується, однак нардепи, за його словами, не користуються даними автомобілями.
“Тому пропозиція була оптимізувати витрати. Наприклад, витрати на сервіс цих автомобілів... пустити на більш ефективні напрямки і частину компенсацій проїзду підняти просто у рамках зарплати”, — заявив Г.Логвинський.
Він додав, що в парламенті поки немає консенсусу щодо відповідного законопроекту.