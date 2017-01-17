Зарплата депутатов должна повыситься в рамках оптимизации расходов ВР - Г.Логвинский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Заработная плата народных депутатов должна повыситься за счет оптимизации расходов Верховной Рады, в частности на содержание автопарка. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Георгий Логвинский, передает корреспондент УНН.
"Речь не идет о дополнительных расходах государственного бюджета речь идет об эффективном использовании средств, выделяемых на Верховную Раду", - сказал Г.Логвинский.
Он напомнил, что сейчас в парламенте есть собственный автопарк, который в соответствии обслуживается, однако нардепы, по его словам, не пользуются данными автомобилями.
"Поэтому предложение было оптимизировать расходы. Например, затраты на сервис этих автомобилей ... пустить на более эффективные направления и часть компенсаций проезда поднять просто в рамках зарплаты ", - заявил Г.Логвинский.
Он добавил, что в парламенте пока нет консенсуса относительно соответствующего законопроекта.