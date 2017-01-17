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Зарплата депутатов должна повыситься в рамках оптимизации расходов ВР - Г.Логвинский

Зарплата депутатов должна повыситься в рамках оптимизации расходов ВР - Г.Логвинский

Киев • УНН

 • 4919 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Заработная плата народных депутатов должна повыситься за счет оптимизации расходов Верховной Рады, в частности на содержание автопарка. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Георгий Логвинский, передает корреспондент УНН.

"Речь не идет о дополнительных расходах государственного бюджета речь идет об эффективном использовании средств, выделяемых на Верховную Раду", - сказал Г.Логвинский.

Он напомнил, что сейчас в парламенте есть собственный автопарк, который в соответствии обслуживается, однако нардепы, по его словам, не пользуются данными автомобилями.

"Поэтому предложение было оптимизировать расходы. Например, затраты на сервис этих автомобилей ... пустить на более эффективные направления и часть компенсаций проезда поднять просто в рамках зарплаты ", - заявил Г.Логвинский.

Он добавил, что в парламенте пока нет консенсуса относительно соответствующего законопроекта.

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