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Заробітні плати молодих науковців перебувають на рівні жебраків - НАМН

Заробітні плати молодих науковців перебувають на рівні жебраків - НАМН

Київ • УНН

 • 13851 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні практично відсутні реальні сприятливі умови для творчого росту і просування молодих науковців. Про це у коментарі УНН повідомив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Борис Маньківський.

"Сьогодні в Україні існує дефіцит науковців. Більше того, він з кожним роком зростає. На сьогодні молодь не бачить перспектив і можливостей кар'єрного росту. Має бути повністю переглянута система наукових досліджень у медицині, мають бути створені умови для творчого росту науковців. Адже повірте, багато із них їдуть за кордон не лише через мале фінансування а й тому, що не має можливостей для їх творчого росту", - відзначив він.

Також, за словами Б.Маньківського, Україна має інвестувати у молодих науковців.

"На жаль, сьогодні матеріальний рівень забезпечення наукових працівників, навіть з високими званнями професора чи наукового працівника, є вкрай незадовільним. І заробітні плати молодих наукових працівників буквально на рівні жебраків. Це і є поясненням того, чому ті люди, які можуть бути конкурентними у західних країнах, їдуть з країни. Тому треба покращувати фінансові можливості, треба інвестувати у перспективних молодих науковців", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, Україна має інвестувати у молодих лікарів.

"Ми зараз стоїмо на порозі такого часу, коли нам треба будувати систему. Систему, яка надихає молодь вчитися і ставати лікарями. Систему, яка дозволить інвестору вкладати кошти не лише у квадратні метри житла чи бізнес-центру, а у нього буде зацікавленість вкладати ці кошти у будівництво лікарень, спортивних майданчиків. Таку систему, яка буде захищати авторські права і дозволить науковцям працювати над своїми наук роботами і з цього отримувати свої кошти і збагачувати і себе, і свою країну", - сказав О.Спіженко.

Українські Національні Новини

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