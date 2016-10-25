Заработные платы молодых ученых находятся на уровне нищих - НАМН

ukru
15 марта, 19:03 • 116787 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171907 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133683 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106497 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102197 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137409 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132834 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127928 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 25397 просмотра
В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

16 марта, 16:26 • 21019 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 31747 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 33594 просмотра
Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

16 марта, 18:30 • 22457 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137408 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136594 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271226 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300185 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 236117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 47251 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109990 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132834 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115506 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132562 просмотра
Актуальное
Заработные платы молодых ученых находятся на уровне нищих - НАМН

Заработные платы молодых ученых находятся на уровне нищих - НАМН

Киев • УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в Украине практически отсутствуют реальные благоприятные условия для творческого роста и продвижения молодых ученых. Об этом в комментарии УНН сообщил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины Борис Маньковский.

"Сегодня в Украине существует дефицит ученых. Более того, он с каждым годом растет. На сегодня молодежь не видит перспектив и возможностей карьерного роста. Должна быть полностью пересмотрена система научных исследований в медицине, должны быть созданы условия для творческого роста научных работников. Ведь поверьте, многие из них едут за границу не только из-за недостаточного финансирования а и потому, что не имеют возможностей для творческого роста", - отметил он.

Также, по словам Б.Маньковского, Украина должна инвестировать в молодых ученых.

"К сожалению, сегодня материальный уровень обеспечения научных работников, даже с высокими званиями профессора или научного работника, является крайне неудовлетворительным. И заработные платы молодых научных работников буквально на уровне нищих. Это и является объяснением того, почему те люди, которые могут быть конкурентными в западных странах, уезжают из страны. Поэтому надо улучшать финансовые возможности, надо инвестировать в перспективных молодых ученых", - отметил он.

Как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.

"Мы сейчас стоим на пороге такого времени, когда нам нужно строить систему. Систему, которая вдохновляет молодежь учиться и становиться врачами. Систему, которая позволит инвестору вкладывать средства не только в квадратные метры жилья или бизнес-центра, а у него будет заинтересованность вкладывать эти средства в строительство больниц, спортивных площадок. Такую систему, которая будет защищать авторские права и позволит ученым работать над своими наук работами и с этого получать свои средства и обогащать и себя, и свою страну", - сказал О.Спиженко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы