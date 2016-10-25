Заработные платы молодых ученых находятся на уровне нищих - НАМН

"Сегодня в Украине существует дефицит ученых. Более того, он с каждым годом растет. На сегодня молодежь не видит перспектив и возможностей карьерного роста. Должна быть полностью пересмотрена система научных исследований в медицине, должны быть созданы условия для творческого роста научных работников. Ведь поверьте, многие из них едут за границу не только из-за недостаточного финансирования а и потому, что не имеют возможностей для творческого роста", - отметил он.

Также, по словам Б.Маньковского, Украина должна инвестировать в молодых ученых.

"К сожалению, сегодня материальный уровень обеспечения научных работников, даже с высокими званиями профессора или научного работника, является крайне неудовлетворительным. И заработные платы молодых научных работников буквально на уровне нищих. Это и является объяснением того, почему те люди, которые могут быть конкурентными в западных странах, уезжают из страны. Поэтому надо улучшать финансовые возможности, надо инвестировать в перспективных молодых ученых", - отметил он.

Как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.

"Мы сейчас стоим на пороге такого времени, когда нам нужно строить систему. Систему, которая вдохновляет молодежь учиться и становиться врачами. Систему, которая позволит инвестору вкладывать средства не только в квадратные метры жилья или бизнес-центра, а у него будет заинтересованность вкладывать эти средства в строительство больниц, спортивных площадок. Такую систему, которая будет защищать авторские права и позволит ученым работать над своими наук работами и с этого получать свои средства и обогащать и себя, и свою страну", - сказал О.Спиженко.