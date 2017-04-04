Запуск Донецької фільтрувальної станції запланований на завтра – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На завтра запланований запуск Донецької фільтрувальної станції. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.
“Українська сторона СЦКК констатує, що станом на 4 квітня з боку НЗФ ОРДО нарешті були отримані гарантії безпеки для життя і здоров’я співробітників товариства з обмеженою відповідальністю „ДТЕК Високовольтні мережі“ для проведення аварійно-відновлювальних робіт з метою відновлення електро- та водопостачання населеного пункту Авдіївка”, — йдеться в повідомленні.
Сьогодні, починаючи з 10-ї години ремонтними бригадами були здійснені ремонтно-відновлювальні роботи на підстанції Донецької фільтрувальної станції, а також усунення поривів на лінії електропередач “Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод”. В результаті проведеної роботи, близько 16:45 електропостачання населеного пункту Авдіївка було відновлено.
“Також слід зазначити, що запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на 5 квітня”, — додали в штабі АТО.
Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
Як повідомляв УНН, 4 квітня в Авдіївці відновили електропостачання.