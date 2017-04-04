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Запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на завтра - штаб АТО

Запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на завтра - штаб АТО

Киев  •  УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На завтра запланирован запуск Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что по состоянию на 4 апреля со стороны НЗФ ОРДО наконец были получены гарантии безопасности для жизни и здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью "ДТЭК Высоковольтные сети" для проведения аварийно-восстановительных работ с целью восстановления электро- и водоснабжения населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении.

Сегодня, начиная с 10 часов ремонтными бригадами были осуществлены ремонтно-восстановительные работы на подстанции Донецкой фильтровальной станции, а также устранения порывов на линии электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод". В результате проведенной работы около 16:45 электроснабжение населенного пункта Авдеевка было восстановлено.

"Также следует отметить, что запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на 5 апреля", - добавили в штабе АТО.

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Как сообщал УНН, 4 апреля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

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