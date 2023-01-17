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"Запрошення до продовження геноциду": МЗС відреагувало на заяву голови МЗС Австрії "не перегинати палицю" з рф

Київ • УНН

 • 359400 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Заклики продовжувати діалог з рф, поважати її історію та культуру "посилюють почуття безкарності кремля і сприймаються ним виняткового як запрошення до продовження геноциду українців". Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, реагуючи на заяву голови МЗС Австрії "не перегинати палицю" з рф, пише УНН.

"Запрошення до продовження геноциду": МЗС відреагувало на заяву голови МЗС Австрії "не перегинати палицю" з рф

Цитата

Міністр закордонних справ Австрії закликав «дотримуватися почуття міри» та «не перегнути палицю» в контексті реагування на агресію росії проти України. Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України, - сказав Ніколенко. - Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами".

"Заклики продовжувати діалог з росією, поважати її історію та культуру, посилюють почуття безкарності кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців", - наголосив речник МЗС України.

Доповнення

Напередодні голова МЗС Австрії Александер Шалленберг, як передає Kronen Zeitung, закликав зберігати почуття міри щодо москви. На думку Шалленберга, не варто "перегинати палицю", зокрема в питанні заборони на видачу віз росіянам.

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