"Приглашение к продолжению геноцида": МИД отреагировал на заявление главы МИД Австрии "не перегибать палку" с рф

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"Министр иностранных дел Австрии призвал «придерживаться чувства меры» и «не перегнуть палку» в контексте реагирования на агрессию россии против Украины. Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину, - сказал Николенко. – В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара россии по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами".

"Призывы продолжать диалог с россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Дополнение

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг, как передает Kronen Zeitung, призвал сохранять чувство меры по отношению к москве. По мнению Шалленберга, не стоит "перегибать палку", в частности, в вопросе запрета на выдачу виз россиянам.