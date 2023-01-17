"Приглашение к продолжению геноцида": МИД отреагировал на заявление главы МИД Австрии "не перегибать палку" с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Призывы продолжать диалог с рф, уважать ее историю и культуру "усиливают чувство безнаказанности кремля и воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев". Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, реагируя на заявление главы МИД Австрии "не перегибать палку" с рф, пишет УНН.
Цитата
"Министр иностранных дел Австрии призвал «придерживаться чувства меры» и «не перегнуть палку» в контексте реагирования на агрессию россии против Украины. Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину, - сказал Николенко. – В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара россии по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами".
"Призывы продолжать диалог с россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - подчеркнул спикер МИД Украины.
Дополнение
Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг, как передает Kronen Zeitung, призвал сохранять чувство меры по отношению к москве. По мнению Шалленберга, не стоит "перегибать палку", в частности, в вопросе запрета на выдачу виз россиянам.