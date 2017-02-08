Запорізькі правоохоронці розслідуватимуть смерть жінки під колесами сміттєвозу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Слідчим управлінням Нацполіції у Запорізькій області відкрито кримінальне впровадження відносно вчорашнього інциденту, у якому сміттєвоз насмерть переїхав жінку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке призвело до смерті потерпілого).
Триває слідство.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сміттєвоз у Запоріжжі насмерть переїхав жінку, яка послизнулась на дорозі. Як розповіли рятувальникам очевидці, жінка послизнулась на слизькій дорозі в той час, коли сміттєвоз здавав назад.