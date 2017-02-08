Запорожские правоохранители расследуют смерть женщины под колесами мусоровоза

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал УНН, мусоровоз в Запорожье насмерть переехал женщину, которая поскользнулась на дороге. Как рассказали спасателям очевидцы, женщина поскользнулась на скользкой дороге в то время, когда мусоровоз сдавал назад.