Запобіжний захід С.Переломі обиратимуть одразу після суду щодо М.Мартиненка - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Обрання запобіжного заходу заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі у Солом'янському районному суді Києва розпочнеться одразу після завершення суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку. Про це у коментарі УНН сказав прокурор САП Роман Симків.
"Ми чекаємо на рішення по суті по Мартиненку, а тоді вже перейдемо до обрання (запобіжного заходу – ред.) по Переломі", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання щодо розміру застави С.Переломі, який як альтернативу прохатиме САП, Р.Симків відповів: "150 мільйонів гривень".
Як повідомляв УНН, суд пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу М.Мартиненку.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП раніше заявила, що буде клопотати про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.