Запісоцький про розгляд у CAS: УАФ має тактичний багаж знань і налаштована оптимістично
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. УАФ має намір оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА про техпоразку України в матчі Ліги націй "Швейцарія - Україна", який так і не відбувся - у спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Рішення суду складно спрогнозувати, але УАФ має тактичний багаж знань і налаштована оптимістично. Про це в інтерв'ю УНН розповів генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.
"У такій ситуації складно щось прогнозувати і стверджувати напевно. Дійсно, у нас є певний досвід і, скажімо так, тактичний багаж знань. Але фактаж у нинішній справі зовсім інший. Будемо готуватися, щоб знову наші аргументи у Лозанні були почуті. Після вивчення повного тексту документу ми налаштовані досить оптимістично", - сказав він.
Запісоцький додав, що повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА асоціація отримала днями.
"Основні мотиви ми розуміли ще під час засідання Апеляційного комітету, яке проходило у режимі онлайн. Тепер є більш чітке розуміння, адже все прописано на папері", - розповів він.
Також, за словами генсека УАФ, Україні є що відповісти на аргументи УЄФА.
"Ми вже відповідали на частину із них під час засідання апеляційного комітету. Зараз акцентуємо увагу на додаткових аргументах", - резюмував він.
Нагадаємо, швейцарські вболівальники, як і українці - вважають, що Україна не винна у скасуванні матчу.