Записоцкий о рассмотрении в CAS: УАФ имеет тактический багаж знаний и настроена оптимистично

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 39631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59906 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72746 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85974 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111863 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113812 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. УАФ намерена обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА о техпоражении Украины в матче Лиги наций "Швейцария - Украина", который так и не состоялся - в спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Решение суда сложно спрогнозировать, но УАФ имеет тактический багаж знаний и настроена оптимистично. Об этом в интервью УНН рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

"В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешнем деле совсем другой. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текст документа мы настроены достаточно оптимистично", - сказал он.

Записоцкий добавил, что полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА ассоциация получила на днях.

"Основные мотивы мы понимали еще во время заседания Апелляционного комитета, которое проходило в режиме онлайн. Теперь более четкое понимание, ведь все прописано на бумаге", - рассказал он.

Также, по словам генсека УАФ, Украине есть что ответить на аргументы УЕФА.

"Мы уже отвечали на часть из них во время заседания апелляционного комитета. Сейчас акцентируем внимание на дополнительных аргументах", - резюмировал он.

Напомним, швейцарские болельщики, как и украинцы - считают, что Украина не виновна в отмене матча.

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