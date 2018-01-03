Запаси вугілля за тиждень збільшилися на 7% - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На українських теплоелектростанціях (ТЕС) та теплоелектроцентралях (ТЕЦ), станом на 3 січня, запаси антрацитового та газового вугілля збільшилися на 7% - до 2,078 млн тонн порівняно з 27 грудням 2017 року, передає УНН з посиланням на дані прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Як поінформували у Міненерговугіллі, на складах ТЕС на сьогодні накопичено антрацитового вугілля на рівні 783,9 тис. тонн, а газового – 1,076 млн тонн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До України прибули ще два балкери із американським вугіллям
При цьому на ТЕЦ запаси вугілля становлять загалом 218,2 тис. тонн, з яких антрацитової групи – 179,6 тис. тонн, а газової 38,6 тис. тонн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман доручив Насалику забезпечити Україну власним вугіллям
Нагадаємо, станом на 27 грудня 2017 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕС становили 1,942 млн тонн.