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Запасы угля за неделю увеличились на 7% - Минэнергоугля

Киев • УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. На украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), по состоянию на 3 января, запасы антрацитового и газового угля увеличились на 7% - до 2,078 млн тонн по сравнению с 27 декабря 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Запасы угля за неделю увеличились на 7% - Минэнергоугля

Как сообщили в Минэнергоугля, на складах ТЭС на сегодня накоплено антрацитового угля на уровне 783,9 тыс. тонн, а газового - 1,076 млн тонн.

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При этом на ТЭЦ запасы угля составляют в среднем 218,2 тыс. тонн, из которых антрацитовой группы - 179,6 тыс. тонн, а газовой 38,6 тыс. тонн.

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Напомним, на 27 декабря 2017 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭС составляли 1,942 млн тонн.

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