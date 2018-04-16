Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ зменшились на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом минулого тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 2%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 16 квітня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 630,4 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 10 квітня рівень запасів сягав 1 млн 664,3 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси зменшились на 33,9 тисяч тонн або на 2%.
Нагадаємо, минулого року 78,6% імпортних постачань антрациту в Україну здійснювались з Росії.
Раніше повідомлялось, Україна протягом 2017 року експортувала 61,1 тис. тонн антрациту, що майже утричі менше, ніж у 2016 році.