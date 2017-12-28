Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ за тиждень зросли на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) станом на 28 грудня 2017 року становлять 1,965 млн тонн, що на 3% більше, ніж на 22 грудня цього року, передає УНН з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Як поінформували у Міненерговугіллі, на складах ТЕС на сьогодні накопичено антрацитового вугілля на рівні 723,3 тис. тонн, а газового – 1,072 млн тонн.
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При цьому станом на сьогодні на ТЕЦ запаси вугілля становлять загалом 169,7 тис. тонн, з яких антрацитової групи – 132,3 тис. тонн, а газової 37,4 тис. тонн.
Нагадаємо, станом на 22 грудня 2017 року на складах ТЕС і ТЕС було накопичено 1,907 млн тонн вугілля.