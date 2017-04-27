Запаси газу у ПСГ України сягнули 8,27 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 квітня становив 8,278 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,01 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 6,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,41 млн куб. м, з Польщі - 4,07 млн куб. м, з Угорщини - 3,07 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України, без урахування Криму, розташовано 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.