Замовника нападу на співмешканку засудили до 8 років на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Одещині замовник розбійного нападу на жінку проведе за ґратами вісім років. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у 2013 році на ґрунті ревнощів та з метою помсти засуджений спланував розбійний напад на колишню співмешканку. Для реалізації свого злочинного наміру він домовився з громадянином, що готовий заплатити 700 доларів США за побиття жінки.
Розробивши план дій, замовник передав чоловіку 300 доларів США завдатку та доручив знайти співучасників. Однак, останній, не бажаючи вчиняти протиправних дій, повідомив правоохоронні органи про готування злочину.
Так, комплексом негласних слідчих дій правоохоронці імітували розбійний напад.
На момент скоєння злочину замовник розбою вже мав не зняту судимість.
Злочинця визнано винним ч.3 ст.27, ч.3 ст.187 (організація розбою) КК України та засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.