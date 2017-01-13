Заказчика нападения на сожительницу приговорили к 8 годам в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Одесской области заказчик разбойного нападения на женщину проведет за решеткой восемь лет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, в 2013 году на почве ревности и с целью мести осужденный спланировал разбойное нападение на бывшую сожительницу. Для реализации своего преступного умысла он договорился с гражданином, что готов заплатить 700 долларов США за избиение женщины.
Разработав план действий, заказчик передал мужчине 300 долларов США задатка и поручил найти соучастников. Однако, последний, не желая совершать противоправные действия, сообщил правоохранительным органам о приготовлении преступления.
Так, комплексом негласных следственных действий правоохранители имитировали разбойное нападение.
На момент совершения преступления заказчик разбоя уже имел неснятую судимость.
Преступник признан виновным ч.3 ст.27, ч.3 ст.187 (организация разбоя) УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.