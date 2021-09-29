Заморозки та дощі на заході: синоптики дали прогноз на завтра

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 30 вересня - 2 жовтня, без опадів, лише на крайньому заході країни завтра та післязавтра місцями невеликий дощ.

Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім західних областей та узбережжя морів, на поверхні ґрунту і місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3°; температура вдень 10-16° тепла, на Закарпатті до 19°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Вітер східний, помірний. Температура вночі 2-5° тепла, по області на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 12-15° тепла.