Заморозки и дожди на западе: синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Ночные заморозки возвращаются в Украину уже в ночь на 30 сентября. Днем - местами завтра дожди, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 30 сентября - 2 октября, без осадков, лишь на крайнем западе страны завтра и послезавтра местами небольшой дождь.
Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3°; температура днем 10-16° тепла, на Закарпатье до 19°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура ночью 2-5° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-15° тепла.