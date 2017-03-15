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Замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста — І.Паламар

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У зв’язку зі значними темпами поширення АЧС та недієвість кроків уповноважених органів щодо боротьби з цією хворобою, бізнес сьогодні розгублений та дезорієнтований. Про це під час круглого столу на тему "Проблема профілактики африканської чуми свиней та стан реформування ветеринарної медицини України" повідомила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар, передає УНН.

За її словами, АЧС вже викликала в українському свинарстві глибокі кризові явища.

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“Члени нашої асоціації дуже стурбовані, бізнес розгублений та дезорієнтований. Власники свиногосподарств не бачать підтримки від держави, а лише спостерігають за розповсюдженням хвороби. Вже сьогодні через АЧС закриваються ферми, а поголів’я зменшується. Хто допоможе бізнесу? І чому галузь фактично знищується, а держава стає просто статистом? За це має хтось відповідати. Сьогодні фактично порятунок потопаючих є справою самих потопаючих. А нам потрібен діалог. Українське тваринництво треба зберегти, бо це одна з найбільш перспективних галузей вітчизняного АПК”, — зазначила І. Паламар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.

Учасники круглого столу, серед яких були експерти галузі, представники бізнесу та громадські діячі, констатували, що Держподспоживслужба з тих чи інших причин не виконує покладені на неї зобов’язання щодо протидії АЧС. А ті заходи, що нею вживаються, є недостатніми, часто малоефективними і низькопродуктивними, а тому не можуть зупинити хворобу.

Дискусію учасники круглого столу вирішили завершити спільним зверненням до уряду, у якому буде відображено загальний реальний стан розповсюдження АЧС та економічні наслідки хвороби. Фахівці також запропонують конкретні першочергові кроки подолання АЧС. Резолюцію доручено підготувати НААН.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, відповідальність за допущення АЧС має бути посилена.

Також на переконання політика, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.

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