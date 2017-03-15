Вместо борьбы с АЧС государство просто превратилось в статиста - И.Паламар

По ее словам, АЧС уже вызвала в украинском свиноводстве глубокие кризисные явления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб от АЧС до 2020 года может вырасти на 7,5 млрд грн.

"Члены нашей ассоциации очень обеспокоены, бизнес растерян и дезориентирован. Владельцы свинохозяйств не видят поддержки от государства, а лишь наблюдают за распространением болезни. Уже сегодня из-за АЧС закрываются фермы, а поголовье уменьшается. Кто поможет бизнесу? И почему отрасль фактически уничтожается, а государство становится просто статистом? За это должен кто-то отвечать. Сегодня фактически спасение утопающих является делом самих утопающих. Нам нужен диалог. Украинское животноводство надо сохранить, потому что это одна из самых перспективных отраслей отечественного АПК", - отметила И.Паламар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов

Участники круглого стола, среди которых были эксперты отрасли, представители бизнеса и общественные деятели, констатировали, что Госпродпотребслужба по тем или иным причинам не выполняет возложенные на нее обязательства по противодействию АЧС. А те меры, которые применяются, недостаточны, часто малоэффективны и низкопродуктивны, а потому не могут остановить болезнь.

Дискуссию участники круглого стола решили завершить совместным обращением к правительству, в котором будет отражено общее реальное состояние распространения АЧС и экономические последствия болезни. Специалисты также предложат конкретные первоочередные шаги преодоления АЧС. Резолюцию поручено подготовить НААН.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена.

Также по убеждению политика, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.