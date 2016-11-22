Залізничну станцію "Кіровоград" запропонували перейменувати на "Кропивницький"

У зв’язку зі зміною назви обласного центру міська топонімічна комісія рекомендувала дирекції ПАТ “Укрзалізниця” перейменувати міську залізничну станцію “Кіровоград” на станцію “Кропивницький”.

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“Це буде зручно у використанні і не викликатиме непорозумінь у пасажирів,” — відзначила член комісії Світлана Ковтюх.