Железнодорожную станцию "Кировоград" предложили переименовать в "Кропивницкий"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Железнодорожную станцию "Кировоград" городская топонимическая комиссия предложила переименовать в "Кропивницкий", информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.
В связи с изменением названия областного центра городская топонимическая комиссия рекомендовала дирекции ПАО "Укрзализныця" переименовать городскую железнодорожную станцию "Кировоград" на станцию "Кропивницкий".
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"Это будет удобно в использовании и не вызывать недоразумений у пассажиров", - отметила член комиссии Светлана Ковтюх.