Железнодорожную станцию ​​"Кировоград" предложили переименовать в "Кропивницкий"

В связи с изменением названия областного центра городская топонимическая комиссия рекомендовала дирекции ПАО "Укрзализныця" переименовать городскую железнодорожную станцию ​​"Кировоград" на станцию ​​"Кропивницкий".

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"Это будет удобно в использовании и не вызывать недоразумений у пассажиров", - отметила член комиссии Светлана Ковтюх.