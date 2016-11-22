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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Железнодорожную станцию ​​"Кировоград" предложили переименовать в "Кропивницкий"

Киев • УНН

 • 9915 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Железнодорожную станцию "Кировоград" городская топонимическая комиссия предложила переименовать в "Кропивницкий", информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Железнодорожную станцию ​​"Кировоград" предложили переименовать в "Кропивницкий"

В связи с изменением названия областного центра городская топонимическая комиссия рекомендовала дирекции ПАО "Укрзализныця" переименовать городскую железнодорожную станцию ​​"Кировоград" на станцию ​​"Кропивницкий".

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"Это будет удобно в использовании и не вызывать недоразумений у пассажиров", - отметила член комиссии Светлана Ковтюх.

Украинские Национальные Новости

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