Залізничники збираються на страйк

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Вони повідомляють, що голова правління УЗ Володимир Жмак ігнорує колектив, а його рішення лише погіршують умови життя робітників української залізниці і їх сімей.

23 лютого президією Ради профспілки ухвалено рішення про створення Центрального штабу з організації та проведення цілеспрямованих акцій протесту. Профспілка запропонувала об'єднати зусилля у боротьбі із неефективним менеджментом УЗ Вільній профспілці машиністів України та іншим репрезентативним профспілкам на залізничному транспорті.

"Всебічно підтримуючи ідею об’єднання зусиль усіх профспілок та консолідації наших спільних дій задля досягнення єдиної надважливої мети – захисту законних прав та інтересів всіх без винятку залізничників, пропонуємо надати пропозиції щодо можливих форм спільного законного спротиву та навести конкретні приклади успішного проведення вашими профспілковими організація подібних акцій з позитивним вирішення нагальних проблем залізничників", - йдеться у листі профспілки.

Залізничники називають свої зарплати "геноцидом" і у профільних групах Facebook обмінюються враженнями від дій керівництва. Зокрема перепадає і Президенту Володимиру Зеленському, який на їх переконання, відповідальний за менеджмент УЗ.

"У людей, які керують рухом поїздів по 12 годин у напрузі і після нічних змін не можуть зняти головний біль мінімальна зарплата", - коментують учасники групи, порівнюючи свою зарплату із зарплатою голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Укрзалізниця втрачає професіоналів

"Концепція Жмака: скорочуємо витрати і збільшуємо доходи. Але в нас як робітників одне питання: а минуле керівництво не теж саме робило? І до чого така концепція призвела? Якщо ми скорочуємо витрати - у нас все валиться. В якому стані рухомий склад, локомотиви, вагони? Які у нас зарплати? Концепція була б ефективна, якщо б скорочували втрати. А якщо ми будемо скорочувати витрати, то так можна зігнутися від голоду", - наголошує голова профспілки залізничників Андрій Бойкачов.

Але головне - це втрата професіоналів, які звільняються з Укрзалізниці, додав він.

"Нещодавно був загальний селектор залізничників і підіймалось питання не продовження контрактів з провідниками. Виходить, що людина попрацювала 15-20 років, треба продовжувати контракт, а її просто викидають на вулицю. Він (Володимир Жмак- ред) пояснює це тим, що у нас мертві душі. Так, можливо у нас і є мертві душі, але ж треба боротися з цим, а не звільняти всіх підряд. У нас сьогодні звільняються люди, які реально професіонали", - зауважив Бойкачов.