Залишки на рахунку Держказначейства зменшилися наполовину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок березня становили 9,853 млрд грн, зменшившись за місяць на 10,252 млрд грн або 51%. Про це йдеться у повідомленні Держказначайства, передає УНН.
"Станом на 1 березня 2018 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 9 млрд 853 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Додамо, за даними відомства, на початок лютого залишки коштів на казначейському рахунку становили 20,105 млрд грн.
Нагадаємо, у Держказначействі відзвітували про використання грошей В.Януковича.