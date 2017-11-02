Залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на майже 11,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок листопада становили 48,564 млрд грн, зменшившись за місяць на 11,467 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держказначайства, передає УНН.
"Станом на 1 листопада 2017 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 48 млрд 564 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, обсяг залишків на рахунку Держказначейства на початок жовтня цього року становив 60,031 млрд грн.