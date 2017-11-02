Залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на майже 11,5 млрд грн

"Станом на 1 листопада 2017 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 48 млрд 564 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обсяг залишків на рахунку Держказначейства на початок жовтня цього року становив 60,031 млрд грн.