Залишки на рахунку Держказначейства за місяць зменшилися на 13,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок січня становили 14,258 млрд грн, зменшившись за місяць на 13,306 млрд грн. Про це повідомили у Держказначайстві, передає УНН.
"Станом на 1 січня 2017 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 млрд 258,00 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, обсяг залишків на рахунку Держказначейства на початок грудня становив 27,564 млрд грн.