Залишки на рахунку Держказначейства у січні зросли на 20,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок лютого становили 34,869 млрд грн, збільшившись за місяць на 20,611 млрд грн. Про це повідомили у Держказначействі, передає УНН.
“Станом на 1 лютого 2017 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 34 млрд 869,00 млн гривень,” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 1 січня сума коштів на рахунку Держказначейства становила 14,258 млрд грн.