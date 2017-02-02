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Залишки на рахунку Держказначейства у січні зросли на 20,6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок лютого становили 34,869 млрд грн, збільшившись за місяць на 20,611 млрд грн. Про це повідомили у Держказначействі, передає УНН.

“Станом на 1 лютого 2017 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 34 млрд 869,00 млн гривень,” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 січня сума коштів на рахунку Держказначейства становила 14,258 млрд грн.

Українські Національні Новини

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