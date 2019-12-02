Залишки на казначейському рахунку зросли на майже 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок грудня становили 55 млрд грн, збільшившись за місяць на 1,92 млрд грн або 3,62%. Про це повідомили у Держказначействі, передає УНН.
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"55 млрд 6,2 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2019 року", - повідомили у казначействі.
Водночас, станом на початок листопада на ЄКР було 53 млрд 86 млн грн.
Нагадаємо, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок жовтня становили 61,618 млрд грн.