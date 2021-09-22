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Закупівля медичних виробів для вакцинації та захист прав споживачів: порядок денний уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 22 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень та про закупівлю медичних виробів для вакцинації, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Деталі

Йдеться про доповнення медичними виробами (шприцами ін’єкційними, стерильними), необхідними для проведення вакцинації від СOVID-19, перелік лікарських та медичних засобів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та заходів програмного характеру”, затвердженого постановою КМУ 19 березня 2019 року, для їх закупівлі із залученням Юнісеф.

Інші питання

Зокрема, уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну:

  • Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
  • Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування.
  • Про захист прав споживачів.
  • Про транскордонне співробітництво.
  • Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективностіˮ.
  • Питання утворення акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій Україниˮ
  • Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Також уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабміну:

  • Про схвалення Програми головування України у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у період з листопада 2021 року по листопад 2022 року та затвердження плану заходів з її реалізації.
  • Про реорганізацію Донецького державного університету управління.
  • Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік.
  • Про погодження перетворення державних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства.

Доповнення

Вчора Верховна Рада під час засідання розглянула законопроєкт про Державний бюджет на 2022 рік.

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