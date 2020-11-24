Закупівля "ковідних" тестів українського виробництва є питанням національної безпеки - експерт

“Це доцільно не тільки з точки зору підтримки національного виробника, а з точки зору нової реальності: ми ж розуміємо, що коронавірус буде подоланий. Але є ризики на наступні століття. І кожна держава повинна мати власні ресурси, власні виробництва і все необхідне задля забезпечення безпеки та здоров’я своїх громадян від різних вірусних атак”, — вважає він.

Зінченко впевнений, що виробництво і закупівля державою тестів власного виробництва є питанням національної безпеки, щоб не залежати від іноземного виробника.

“Такі речі — це вже питання національної безпеки, як на мене, щоб мати достатньо потужностей власного виробництва на своїй території. При чому не тільки виробництва як кінцевого етапу виробництва, але і як безпосередньо повного циклу, щоб ми не залежали від іноземної сировини для виробництва речей першої необхідності. Тобто, ми тут кажемо про маски, захисні гелі, дезінфектори, тести тощо”, — наголосив він.

Зауважимо, що з цих міркувань Німеччина виділила 200 млн євро національним виробникам “ковід”-тестів, щоб не залежати від закордонних постачальників.

В українському парламенті також наполягають на тестуванні населення за допомогою виключно вітчизняних “антигенних” ІФА-тестів на коронавірус. На думку парламентарів це зекономить бюджетні кошти, стимулюватиме економіку та підтримає нацвиробника.