Закупка "ковидних" тестов украинского производства является вопросом национальной безопасности - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Закупка государством украинских тестов на COVID-19 целесообразна не только с точки зрения поддержки национального производителя. Иметь достаточно мощностей для производства на своей территории — это вопрос национальной безопасности. Особенно в условиях новой реальности, когда есть риски появления все новых и новых вирусов. Об этом УНН рассказал ведущий эксперт по промышленности Центра экономического восстановления Станислав Зинченко.
“Это целесообразно не только с точки зрения поддержки национального производителя, а с точки зрения новой реальности: мы же понимаем, что коронавирус будет преодолен. Но есть риски на последующие века. И каждое государство должно иметь собственные ресурсы, собственные производства и все необходимое для обеспечения безопасности и здоровья своих граждан от различных вирусных атак”, — считает он.
Зинченко уверен, что производство и закупка государством тестов собственного производства является вопросом национальной безопасности, чтобы не зависеть от иностранного производителя.
“Такие вещи — это уже вопрос национальной безопасности, по-моему, чтобы иметь достаточно мощностей собственного производства на своей территории. Причем не только производства как конечного этапа производства, но и как непосредственно полного цикла, чтобы мы не зависели от иностранного сырья для производства предметов первой необходимости. То есть, мы здесь говорим о масках, защитных гелях, дезинфекторах, тестах и т.д.”, — подчеркнул он.
Заметим, что из этих соображений Германия выделила 200 млн евро национальным производителям “ковид”-тестов, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.
В украинском парламенте также настаивают на тестировании населения посредством исключительно отечественных “антигенных” ИФА-тестов на коронавирус. По мнению парламентариев это сэкономит бюджетные средства, будет стимулировать экономику и поддержит нацпроизводителя.