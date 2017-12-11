Законопроекти щодо ринку криптовалют має розробляти уряд

За словами Капліна, законодавча ініціатива “радикала” Рибалки досить “сира” і більше схожа на спробу пролобіювати чиїсь інтереси.

“Поки що про нього рано говорити (законопроект № 7183-1 — ред.). Я читав його, так, бігло, і він досить сирий. І я вважаю, що тут потрібен не один законопроект, а потрібна низка законопроектів, планів і стратегій”, — сказав політик.

На його переконання, розробляти механізми для урегулювання ринку криптовалют має Кабмін, а не “депутати-шарлатани”.

“І взагалі це справа Прем’єра ( розробити законопроекти щодо ринку криптовалют — ред.), не депутатів, спекулянтів, які заробили гроші на подібних спекулятивних речах і лобіювати якісь законопроекти, щоб потім зосередити у свої руках цей ринок через лоббі і через свої фракції. Ні. Це повинен зробити Кабмін і перед усім він має врахувати інтереси людей, на обговорений Кабміном і фаховими міністрами законопроект я зверну увагу, а на всі ці напрацювання і підробки шарлатанів ми, наша партія, уваги звертати не будемо”, — заявив Каплін.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти про криптовалюту. У Національному банку ці законопроекти назвали передчасними і недосконалими.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, законопроект № 7183-1 про “Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”, автором якого є нардеп С.Рибалка, “списаний” у російських чиновників.

А експерти Bitcoin Foundation називали документ “радикала” безглуздим і популістським.