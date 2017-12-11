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Законопроекты по рынку криптовалюты должно разрабатывать правительство

Законопроекты по рынку криптовалюты должно разрабатывать правительство

Киев  •  УНН

 • 10192 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вопросам регулирования рынка криптовалюты в Украине должен заниматься правительство. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Сергей Каплин, комментируя законопроект авторства Сергея Рыбалки о стимулировании развития криптоденег.

По словам Каплина, законодательная инициатива "радикала" Рыбалки достаточно "сырая" и больше похожа на попытку пролоббировать чьи-то интересы.

"Пока о нем рано говорить (законопроект № 7183-1 - ред.). Я читал его, так, бегло, и он достаточно сырой. И я считаю, что здесь нужен не один законопроект, а нужно ряд законопроектов, планов и стратегий", - сказал политик.

По его убеждению, разрабатывать механизмы для урегулирования рынка криптовалюта должен Кабмин, а не "депутаты-шарлатаны".

"И вообще это дело Премьера (разработать законопроекты о рынке криптовалюта - ред.), не депутатов, спекулянтов, которые заработали деньги на подобных спекулятивных вещах и лоббируя какие-то законопроекты, чтобы потом сосредоточить в своих руках этот рынок через лобби и через свои фракции. Нет. Это должен сделать Кабмин, и прежде всего, он должен учесть интересы людей, на обговоренный Кабмином и профессиональными министрами законопроект я обращу внимание, а на все эти наработки и подделки шарлатанов мы, наша партия, внимания обращать не будем", - заявил Каплин.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о криптовалюте. В Национальном банке эти законопроекты назвали преждевременными и несовершенными.

Также напомним, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулирование рынка криптовалюты и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, "списан" в российских чиновников.

А эксперты Bitcoin Foundation называли документ "радикала" бессмысленным и популистским.

Украинские Национальные Новости

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